Die große Liebe kann man online finden. Auf der Suche danach ist jedoch Vorsicht geboten. Immer wieder entpuppen sich die vermeintlichen Liebespartner als professionelle Betrüger, die ihre Opfer finanziell ausbeuten wollen.



PINZGAU. Erst kürzlich wurde eine 34.jährige Pinzgauerin Opfer eines sogenannten "Love-Scam"-Betrugs. Sie wurde auf einer Online-Dating-Plattform von einem Mann angeschrieben – und er gewann ihr Vertrauen.

Dieses nutzte er in weiterer Folge jedoch aus und brachte sie dazu, ihm insgesamt 8.000 Euro zu überweisen. "Von einer weiteren überaus hohen Zahlung, für welchen sie einen Kredit aufnehmen wollte, wurde die 34-Jährige von einer Bankangestellten abgehalten", informiert die Polizeidirektion.

Vertrauen wird ausgenutzt



Derartige Betrugsfälle seien gar keine Seltenheit. "Bei dieser Betrugsform nutzen Täter die Zuneigung ihres 'Partners' aus, um sie zu Zahlungen zu bewegen", so die Polizei. Männer seien davon ebenso betroffen wie Frauen. Bei Telefonaten, per E-Mail oder auf diversen Plattformen wird den Opfern dabei eine Beziehung vorgespielt, um sie danach finanziell auszubeuten. Ist eine Vertrauensbasis geschaffen oder vielleicht sogar schon ein Treffen vereinbart, wird unter Vorwand einer Notsituation um finanzielle Unterstützung ersucht. Das können zum Beispiel ein Raub, ein Unfall oder plötzlich schwer erkrankte Familienmitglieder sein.

Betrüger mit Identitäten ahnungsloser Bürger



Aufgrund der schlechten Rückverfolgbarkeit soll das Geld meist per Money-Transfer-Dienst übermittelt werden. Wurde bezahlt, kommt bald die nächste Hiobsbotschaft – und die damit verbundene Zahlungsaufforderung. "Durch die zum Teil sehr emotionellen Affären wurden so Geschädigte bereits um sehr hohe Beträge betrogen", weiß die Polizei. Hinter den "geliebten Personen" stecken üblicherweise professionelle Betrüger mit der Identität von "normalen Bürgern", die davon natürlich nichts wissen.

So kann eventuell ein Betrug verhindert werden



Die Kriminalprävention rät: Schützen Sie im Netz Ihre eigene Identität und vermeiden Sie es, persönliche Fotos oder Videoaufnahmen mit Tätern auszutauschen. Diese könnten sie später als Druckmittel verwenden. Persönliche Treffen sollten erst nach Telefonaten und nur an öffentlichen, gut besuchten Orten stattfinden. "Wir alle wissen, dass Liebe blind macht", so die Polizei, "deshalb scheuen Sei sich nicht, einen Betrug anzuzeigen." Die Spezialisten der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Salzburg stehen kostenlos unter der Tel. 059133 50 3333 oder via E-Mail LPD-S-LKA-Kriminalpraevention@polizei.gv.at für eine Beratung zur Verfügung.

