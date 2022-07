Die Weißsee Gletscherwelt verlost über die Bezirksblätter 2x2 Teilnahmen an einer „Kalser Tauern Wanderung“ im heurigen Sommer/Herbst.

UTTENDORF. Die Weißsee Gletscherwelt ist mit dem Berghotel Rudolfshütte das Bergsommer-Erlebnis für die ganze Familie im Salzburger Land.

Es gibt heuer viele geführte Wanderungen „presented by Bezirksblätter“: die „Reise in die Arktis“, die „Wanderung in den Wiegenwald“, das Klettersteigerlebnis „Kronprinz Rudolf “, die „Gletscher Hochtour auf einen 3000er“ und die „Kalser Tauern Wanderung“. Mehr Infos auf gletscherwelt-weissee.at.

Anmeldung für die Touren: Tel. 06563 20150. Familienhit: zwei Kinder unter 12 Jahre sind in Begleitung bei der Seilbahn und im Familienzimmer Berghotel Rudolfshütte frei!

Kalser Tauern Wanderung zu gewinnen

Die Weißsee Gletscherwelt verlost über die Bezirksblätter auf MeinBezirk.at 2x2 Teilnahmen an einer „Kalser Tauern Wanderung“ (Termin nach Vereinbarung & Verfügbarkeit im Jahr 2022).

2x2 Teilnahmen an einer „Kalser Tauern Wanderung“ 2022

Es handelt sich dabei um einen eisfreien Tauernübergang auf den Spuren der Kelten und Römer. Dauer: circa 5 Stunden. Nötig: Trittsicherheit auf alpinen Wandersteigen, festes Schuhwerk, Wander- und Regenbekleidung.

>> Tipp: Mehr Gewinnspiele findest du HIER

>> Täglich aktuelle Nachrichten aus Salzburg findest du HIER