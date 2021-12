Celal Karaarslan und seine Familie haben Grund zu jubeln: Der Zeller Eismacher gewann den Eis-Wettbewerb "Sherbeth Summit" in Palermo (Italien). Seine Sorte "Coccole Nocciolose" überzeugte die Jury und brachte ihm den Sieg.



ZELL AM SEE, PALERMO. Der Eis-Traum von Celal Karaarslan setzt sich fort. Nach mehrfachen Siegen beim Gelato Fesitval und weiteren Auszeichnungen konnte der Zeller Eismacher nun auch den "Sherbeth Summit" in der italienischen Stadt Palermo für sich entscheiden. Mit der Sorte "Coccole Nocciolose" – was übersetzt "kuschelnde Haselnüsschen" bedeutet – überzeugte er die Jury.

Celal Karaarslan teilte ein paar Eindrücke der WM auf seinem Instagram-Account:

Kuschelnde Haselnüsschen



Die speziellen Mini-Haselnüsse, die Celal Karaarslan für das Eis verwendet, stammen aus eigenen Plantagen in seiner ursprünglichen Heimat Ordu an der türkischen Schwarzmeerküste. Das Haselnuss-Eis von Celal Karaarslan erhielt bei der Blindverkostung die meisten Punkte und konnte somit den Sieg holen. Damit setzte sich der Pinzgauer Eismeister gegen mehr als 30 andere Teilnehmer aus insgesamt 18 Ländern durch.

Nächstes Jahr in der Jury



Der Sherbet Summit gilt als einer der angesehensten Eis-Wettbewerbe weltweit. Er dauerte zwei Tage, das dort verkostete Eis wurde direkt vor Ort produziert. Der zweite Platz ging nach Italien, der dritte nach Kanada. Durch den heurigen Sieg sichert sich Celal Karaarslan einen Platz in der Jury beim "Sherbeth Summit" 2022.

Welche Eissorten bevorzugst du?

Mehr lesen…