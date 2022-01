Am 2. Jänner 2022 fand in Mittersill wieder eine Demonstration gegen die Corona Maßnahmen und der geplanten Impfpflicht statt.

MITTERSILL. An der Veranstaltung nahmen ca. 200 Personen teil. Ein Teil der Demo-Teilnehmer formierte sich gegen 13:00 Uhr in Krimml, Zell am See und Kirchberg in Tirol und begaben sich mittels Autocorso nach Mittersill zum Parkplatz des Sportplatzes. Um 14.00 Uhr gingen die Teilnehmer geschlossen zum Stadtplatz vor dem Gemeindeamt in Mittersill, wo auf der B 165 eine Kundgebung bis 16.00 Uhr abgehalten wurde. Die Ortsdurchfahrt von Mittersill (B 165) musste aufgrund des Demozuges im Zeitraum von 14:20 bis 16:00 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war gegeben. Gegen 16:00 Uhr wurde die Demonstration durch den Veranstalter für beendet erklärt und die restlichen Teilnehmer (ca. 30 Personen) begaben sich zu Fuß zur Sportplatzstraße zurück. Im Zuge der Veranstaltung wurden mehrere Kontrollen bezüglich der Maskenpflicht durch die eingesetzten Polizei-Kräfte durchgeführt. Es kam zu keinen gröberen Auseinandersetzungen. Insgesamt werden 35 Anzeigen wegen Missachtung der Maskenpflicht und 2 Anzeigen wegen Übertretung der StVO an die zuständige Behörde erstattet.