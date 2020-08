Der neue Kreisverkehr in Kaprun sorgt für mehr Sicherheit, ein Teilstück der Kapruner Landesstraße wurde saniert.



KAPRUN. Der neue Kreisverkehr in Kaprun verbindet die Landesstraße, die Umfahrungsstraße und die Gemeindestraße in Richtung Ortsmitte Kaprun. Nach insgesamt acht Monaten Bauzeit konnte die Verkehrslösung am Schaufelberg nun in Betrieb genommen werden.

"Durch diese Investition tragen wir wesentlich dazu bei, dass bei allen Verkehrsteilnehmern die Sicherheit erhöht wird. Außerdem verbessern wir den Verkehrsfluss an dieser Stelle merklich“, ist Landesrat Stefan Schnöll überzeugt.

Gesamtkosten: 560.000 Euro.



„Mit der Umsetzung des Kreisverkehrs haben wir nun einen übersichtlichen Kreuzungsbereich geschaffen. Mir war es außerdem ein Anliegen, dass eine Straßenbeleuchtung errichtet wird, um die Stelle noch übersichtlicher zu gestalten. Gemeinsam mit dem Land konnte eine gute Lösung gefunden werden“, sagt Bürgermeister Manfred Gaßner.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf insgesamt 560.000 Euro. Die Finanzierung wurde von der Gemeinde Kaprun und vom Land Salzburg übernommen. Bürgermeister Manfred Gaßner meint dazu: "Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung bei Landesrat Stefan Schnöll."

Sanierung der Kapruner Landesstraße



Um möglichst wenig Einschränkungen für die Bevölkerung zu garantieren, wurde in diesem Zuge ein Teilstück der Kapruner Landesstraße auf Vordermann gebracht. „Neben der Errichtung des Kreisverkehrs wurde die angeschlossene Fahrbahn bis zum Südende des Schaufelbergtunnels im Wert von 180.000 Euro komplett saniert“, fasst Landesrat Schnöll zusammen.

