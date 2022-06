Ein 71-jähriger Quad-Fahrer ist in Leogang im Pinzgau schwer gestürzt. Das meldet der ORF Salzburg.



SALZBURG. Der Deutsche soll bei der Abfahrt von einer Alm beim Spielberghorn in Leogang mit einem Quad in Richtung Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel in Tirol) schwer verunglückt sein. Das meldet der ORF. Ein Freund des Mannes habe die Rettung alarmiert. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Innsbrucker Klinik gebracht.