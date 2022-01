Starke Persönlichkeiten prägten das Jahr mit ihren Ideen und Talenten. Stellvertretend für viele hier eine Auswahl.



PINZGAU: Tatkraft und Talent, Vision und Kreativität – die Pinzgauer und Pinzgauerinnen zeigten auch 2021 Profil und machten mit Initiativen in verschiedenen Bereichen auf sich aufmerksam. So vielfältig wie die Herausforderungen des wahrlich nicht einfachen Corona-Jahres waren auch die Anstrengungen und positiven Impulse, die von vielen Persönlichkeiten ausgingen. Nur einige können hier namentlich aufgeführt werden – viele andere, die täglich in Beruf, Familie oder Ehrenamt ihr Bestes gegeben und die Welt zum Guten verändert haben, bleiben zu Unrecht ungenannt. Dabei ist jeder Einzelne von ihnen ein "Gesicht des Jahres" für seine Mitmenschen – und manche wurden auch, gerade in der Pandemie, zu "stillen Helden".

Stehvermögen war in allen Bereichen gefragt: Für die Musikbranche bewies das Mathea Höller mit einer erfolgreichen Fortsetzung ihrer Karriere. Die Oberpinzgauer Bürgerinitiative zum Hochwasserschutz brachte eindrucksvoll und medienwirksam ihr Anliegen zu Gehör, Paula Bründls Kochtalent begeisterte in Zeiten von Gastro-Sperre und Home-Cooking ein breites Publikum. Die oft unbedankten Leistungen der Beschäftigten im Einzelhandel wurden durch die Ehrung von Sparmarkt-Chefin Barbara Günther ins rechte Licht gerückt und Florian Niederseers Engagement holte die "Pride"-Bewegung und ihre Protagonisten auch in unserer Region vor den Vorhang. Abschied nehmen musste der Pinzgau von Anton Thuswaldner – sein künstlerisches Erbe hat jedoch an vielen Orten seiner Heimat Spuren hinterlassen. Der Saalbacher Marcus Hinterberger blieb auch 2021 mit dem "Bürgermeister-Blues" und dem "Quarantäne-Lied" sowie dem "Ibiza-Song" am Puls der Zeit und mit dem Ohr am aktuellen politischen Geschehen.

Sängerin Mathea Höller aus Bruck ließ auch 2021 von sich hören – und zwar mit einem Duett mit Mark Forster und gleich zwei neuen Songs ("Wieder Ich" und "Paris"). Zusätzlich wurde der Pinzgauer Popstar heuer mit dem "Amadeus"-Award ausgezeichnet.

Foto: Niklas Kamp

Der gebürtige Leoganger durfte als Sportdirektor von Red Bull Salzburg den "größten Tag der Vereinsgeschichte" mit den Roten Bullen feiern – den Aufstieg in die K.o.-Phase der Champions League. Ein weiteres sportliches Highlight: die Performance der Jung-Bullen in der Youth League.

Foto: Klaus Vorreiter

Der in Klagenfurt gebürtige Maler und Bildhauer, der seit 1954 in Kaprun lebte und wirkte (im Zivilberuf war er Vermessungstechniker bei der TKW), starb am 2. März im 92. Lebensjahr. Verschiedene Skulpturen im öffentlichen Raum erinnern an den kontroversiellen Ausnahmekünstler.

Foto: BezirksBlätter

In der SAT.1-Kochshow „The Taste“ kocht sich Paula Bründl aus Piesendorf zur Siegerin – und begeistert 3,52 Millionen Zuschauer. Mit 23 Jahren ist sie die bisher jüngste Gewinnerin der Show. Zum Sieg gab es für die Hobbyköchin 50.000 Euro Preisgeld und ihr eigenes Kochbuch.

Foto: Jens Hartmann

Einmal im Jahr kürt Spar mit der "Goldenen Tanne" die besten Spar-Kaufleute Österreichs. Gewinner aus Salzburg war 2021 die Firma Günther aus Uttendorf. Barbara Günther freut sich mit Partner Günter Berger über die hohe Auszeichnung, die auch "allen Mitarbeitenden gebührt".

Foto: Spar

