In Zell am See und Mittersill wurde von unbekannten Tätern Bargeld und Wertgegenstände gestohlen.

PINZGAU. Bisher unbekannte Täter stahlen am Nachmittag des 27. Dezember 2019 aus einem versperrten Möbeltresor in einem Hotel in Zell am See einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro. Wie sich die Täter Zugang zum Tresor verschafften, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Damenhandtasche gestohlen

Am späten Abend des 28. Dezember 2019 stahl ein bisher unbekannter Täter, in einem Gasthof in Mittersill, eine hochwertige Damenhandtasche samt Bargeld, Schmuck und einem Smartphone. Die Tasche hing beim Abendessen an einem Stuhl und wurde dort unerkannt gestohlen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Geschädigten mehrere tausend Euro.Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.