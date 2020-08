RAURIS. Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf 22.August 2020 in Rauris zwei ineinander versperrte E-Bikes. Die E-Bikes waren in einer unversperrten Garage neben einem Einfamilienhaus abgestellt. Dem Geschädigten entsteht durch die Tat ein Schaden von mehreren Tausend Euro.