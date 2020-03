Polizisten aus dem Pinzgau forschten einen 20-jährigen Mittersiller als Täter eines Einbruchs beim Imbissstand in Bruck vom 30. Jänner 2020 aus.

MITTERSILL. Der vorerst Unbekannte brach die Eingangstür mit einem Werkzeug auf, stahl im Inneren einen Schlüssel und probierte mit diesem, die Getränke- und Speiseautomaten zu öffnen. Der Versuch misslang und der Täter flüchtete. Eine Videokamera filmte den Mann bei seiner Tat. Durch die gute Zusammenarbeit der Polizisten aus Zell am See, Kaprun und Bruck konnte der 20-Jährige identifiziert werden. An der Wohnadresse seiner Großmutter wurde der Pinzgauer dann angetroffen. Der Mann ist geständig und gibt als Motiv übermäßigen Alkoholkonsum an, er wird angezeigt.