Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 21. Dezember 2019 in ein Kellerabteil einer Wohnhausanlage in Zell am See ein. Die Unbekannten stahlen ein hochwertiges Fahrrad, zwei Tourenschiausrüstungen sowie zwei Tourenrucksäcke. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.