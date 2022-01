KAPRUN. Zwischen 9. und 15. Jänner 2022 drangen unbekannte Täter in zwei leerstehende Häuser in Kaprun ein. Im ersten Objekt wurde lediglich eine Sofortbildkamera gestohlen. Im zweiten Haus wurde eine größere Menge an Spirituosen gestohlen. Außerdem wurde ein Großteil des Inventars beschädigt. Die Schadenshöhe ist dzt. noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.