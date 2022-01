Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 22. Dezember in zwei Firmenobjekte in Zell am See Schüttdorf ein.

ZELL AM SEE. Zutritt zu den Firmen erlangten die Täter durch Aufbrechen einer Türe bzw. eines Fensters. In weiterer Folge durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten in einem der Objekte eine geringe Menge Bargeld. Die Höhe der jeweiligen Schäden ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang keine.