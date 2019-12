Eine bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht vom 21.12.2019 zum 22.12.2019, durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Einfamilienhaus in Niedernsill.

Die unbekannten Täter durchsuchten das gesamte Wohnhaus und erbeuteten Bargeld aus einer Handkasse und einige kleine Schmuckstücke. Die Höhe der Schadenssumme steht nicht fest.