Die BezirksBlätter Pinzgau sind am 5. Juli 2022 von 10 bis 15 Uhr am Stadtplatz in Mittersill zu Gast – und freuen sich über zahlreiche Besucher. Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro.



Vorbeischauen lohnt sich: Wer beim "Riesen-Dart" mitmacht, hat die Chance, Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro zu gewinnen.

MITTERSILL. Das Pinzgauer Team der Regionalmedien Salzburg ist diese Woche mit ihrem mobilen Büro am Stadtplatz in Mittersill anzutreffen. Im Rahmen unseres Mittersill-Tages bekommen interessierten Passantinnen und Passanten einen Einblick in unsere Arbeit – und können mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro gewinnen.

Kommt vorbei, wir freuen uns über Besucherinnen und Besucher!

Der Bus der RegionalMedien Salzburg steht am Dienstag (5. Juli 2022) am Stadtplatz in Mittersill.

