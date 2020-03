Im Zeller Ortsteil Schüttdorf eröffnete die Neuapostolische Kirche ein neues Kirchenlokal.



ZELL AM SEE. Vor kurzem weihte Bischof Peter Jeram die neue Versammlungsstätte in Schüttdorf ein.

Zu diesem Gottesdienst waren auch die neuapostolische Kirchengemeinde Bischofshofen und die Gemeindevorsteher des Kirchenbezirks Salzburg eingeladen.

Bischof Peter Jeram stellte den Einweihungsgottesdienst unter das Bibelwort Galater 5, 14: Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ In seiner Predigt führte er an, dass man im Urlaubsgebiet Zell am See, die Schöpfung Gottes genießen kann. „Es ist von außen nicht sichtbar, was heute geschehen ist: Ein zusätzlicher Raum wurde geschaffen, wo Sünden vergeben werden können und der Friede für die Seele sichergestellt wird.“



Bezirksältester Frithjof Tomusch beglückwünschte in seinem Predigtbeitrag die Festgemeinde zum Start in eine neue, freudige Zukunft unter dem Motto „Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für Euch“.Der Gemeindevorsteher Bezirksevangelist Gerhard Reiffinger wünschte für die Zukunft, dass die Gottesdienstbesucher nie mit denselben Sorgen oder Belastungen nach Hause gehen, wie sie in den Gottesdienst gekommen sind.