Ein Dauerbrenner-Thema der letzten Jahre und eine langwierige Baustelle fanden am Montag ihren erfolgreichen Abschluss: Die Entlastungsstraße in Schüttdorf wurde feierlich eröffnet und für den Verkehr freigegeben.

ZELL AM SEE. Zwei Jahre lang wurde auf einer Länge von 1,5 Kilometern und mit Gesamtkosten von 18,4 Millionen Euro gebaut, um die B311 südlich von Schüttdorf mit der B168 zu verbinden und die staugefährdete Durchfahrt durch das dicht besiedelte Gewerbegebiet zu umgehen. Schon Jahre vorher waren verschiedene Lösungen für die prekäre Verkehrssituation in diesem Gebiet im Gespräch und es gab erste Planungen.

Die Planungen für die Straßen liefen schon seit 2005 und waren nicht unumstritten.

Kein leichter Weg

Der Plan zur aktuellen Umfahrung stieß zunächst auf heftigen Widerstand der Anrainer und der Zeller Ortsgruppe der Grünen unter Obmann Werner Hörl, die die zu erwartende Entlastung als viel zu gering in Relation zur "immensen Grünlandversiegelung" sahen und eine Abtrennung sowie eine erhebliche Lärm- und Abgasbelastung für den Ortsteil Zellermoos befürchteten. Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn von der grünen Landespartei stimmte nach einigem Hin und Her dem Konzept schließlich zu und es gab grünes Licht für den Bau, mit dem gleichzeitig der Lückenschluss beim Bruckbergkanal hergestellt und damit die Hochwasserschutzmaßnahmen in diesem Gebiet fertiggestellt wurden.

Doppelt gewonnen

Ausschlaggebend für die Entscheidung, die aktuelle Version umzusetzen, war letztendlich eben diese Möglichkeit, den Straßenbau mit dem dringend notwendigen Hochwasserschutz zu verbinden. Rund 600 Meter der Umfahrung wurden auf dem Damm des Hochwasserschutzes errichtet – und damit auch der Flächenverbrauch geringer gehalten.

"Diese Doppelfunktion ist kostensparend",

so Landesrat Josef Schwaiger bei der Eröffnung.



"Die Gesamtsumme von 40 Millionen Euro ist gut investiert. Mit dem Projekt haben wir 2021 schon eine Schadenssumme von 50 Millionen Euro eingespart – und beim Hochwasserschutz allein die kalkulierten Kosten um gut 10 Prozent unterschritten."

Irreversibel zubetoniert?

Der Argumentation der Grünen im Vorfeld, es käme mit der Straße zu einer Grünlandversiegelung von 37.000 Quadratmetern, begegnete Verkehrslandesrat Stefan Schnöll mit einem eindeutigen Statement:



"Die Bodenversiegelung zahlt sich aus. Damit werden tausende Umweg-Kilometer und damit tausende Kilo CO2-Emissionen gespart. Und nicht zuletzt heißt das gewonnene Lebenszeit und -qualität für die vielen Pendler, die nicht mehr im Stau stehen müssen."

Die neue Straße sei



"keine Einladung für mehr Autoverkehr, sondern der Versuch einer Verkehrsentlastung für den Oberpinzgau",

so der zuständige Landesrat. "



Wer Mobilität aufrechterhalten will, muss Projekte umsetzen – auch so anspruchsvolle wie dieses. Verhinderungspolitik bringt uns nicht weiter."

Nicht nur Zustimmung

Wie schon im Vorfeld meldeten sich auch jetzt nach der Fertigstellung kritische Stimmen zu Wort – zum Großteil von den Grünen. Die neue Umfahrung sei "kein Ruhmesblatt der Verkehrspolitik" und widerspreche dem vom Klimarat propagierten Versiegelungsstopp, so Bezirkssprecher Ferdinand Salzmann. Die zu erwartende Erhöhung des klimaschädlichen Individualverkehrs sei ebenso kritisch zu sehen wie die Mehrbelastung der Anrainer.



"Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten",

zitiert Salzmann einen Professor der TU Wien. Es wäre besser, das Geld in "den unbedingt nötigen Ausbau des Öffentlichen Verkehrs im Pinzgau" zu investieren. Ob die erhoffte Entlastung von minus 28 in Schüttdorf und minus 45 Prozent in Bruckberg tatsächlich greift, wird die Praxis zeigen.

"Technisches Meisterwerk"

Beim Bau der Entlastungsstraße standen die Verantwortlichen vor einigen schwierigen Herausforderungen: Torf, Schluff, Schlamm – eine stabile Felsbasis erst tief im Untergrund – kein Straßenbauer wünscht sich das. In Zusammenarbeit mit Experten vom Land Salzburg und von der Technischen Universität Wien wurde aber für die prekären geologischen Gegebenheiten eine Lösung gefunden. Dabei kamen auch neue Materialien zum Einsatz wie das superleichte Glasschaumgranulat, das für den 100 Meter langen Damm, der im Bereich des Baumarktes Ebster acht Meter hoch über die Gleise der Pinzgauer Lokalbahn führt, verwendet wurde.



"Das hat nur ein Sechstel des Gewichtes von herkömmlichem Schüttmaterial",

erklärt Projektleiter Christian Cecon.



"Sonst wäre die Rampe schlicht und einfach versunken."

Mit dieser Hightech-Leichtbauweise kamen 2.400 Tonnen Glasschaum zum Einsatz – statt 14.500 Tonnen normalem Schüttmaterial. Ähnlich wie in Venedig wurden 900 Pfähle eng aneinander in die weiche Erde gerammt, die als "Fundament" für die leichten "Styroporsteine" aus verdichtetem Glasschaum dienen. Die Glasschaumelemente sehen "richtigen" Steinen verblüffend ähnlich. Beeindruckend ist auch die Brücke über die Lokalbahn – mit einer Spannweite von 11,5 Metern ist sie 6,20 Meter hoch.

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll zeigte sich begeistert:



"Die Straße ist ein Beispiel für gelungene Ingenieurskunst und wahre Pionierarbeit." Mit den Landesräten und dem Zeller Bürgemeister Andreas Wimmreuter freut sich auch die Brucker Bürgermeisterin Barbara Huber.

