Karl Hartwig Kaltner, mit seinen Fahnenbildern weit über die Grenzen hinaus bekannter freischaffender Künstler, gestaltete heuer für Friedensgarten am Gipfel des Wildkogel wunderbar sich in die Landschaft einfügende Fahnen.

2014 gestaltete der Künstler Karl Hartwig Kaltner in Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Kulturvereines Tauriska und der Leopold Kohr Akademie, zum Gedenken an den hundertsten Jahrestag der Kriegserklärung Österreich – Ungarns an das Königreich Serbien und den damit verbundenen Ausbruch des Ersten Weltkrieges am Gipfel des 2.224 m hohen Wildkogel einen Friedens-Garten.

Eine kleine Trockenmauer, schützt die Pflanzen vor der Witterung im Hochgebirge. Alle Jahre seit 2014 werden die Pflanzen nachbestückt und somit der Garten erweitert. Denn wie der Frieden, so ist auch diese Anlage auf ständige Achtsamkeit und fürsorgliche Behandlung angewiesen. Die Wanderer sind hierbei eingeladen, den Friedensgarten zu pflegen und weiterzuentwickeln. Sei es mit einer Handvoll Erde, ein Schluck Wasser für die Pflanzen oder dem Hochgebirge angepasste Pflanzen.