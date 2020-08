Ein tolles Ferienprogramm genossen kürzlich 13 Kinder bei der ersten Mint-Ferienwoche in Mittersill. Auf dem Programm standen unter anderem Robotik, Experimente und eine eigene 3D-Druck-Werkstatt.



MITTERSILL. Die MINT-Initiative Salzburg hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Was trocken klingt, ist in Wahrheit ein faszinierendes Spektrum an Möglichkeiten für Kinder, die Welt mit neuen Augen zu sehen und ein Stück weit besser zu verstehen.

Eine spannende Woche



MINT Koordinator Raphael Riedler: „Wir haben mit Unterstützung der Stadtgemeinde Mittersill und Bürgermeister Dr. Wolfgang Viertler sowie dem Land Salzburg erstmals Kindern aus der Region ermöglicht, eine Woche lang in die MINT-Welt einzutauchen.“

Unter fachkundiger Leitung und Aufsicht beschäftigten sich die teilnehmenden Kinder mit spannenden Experimenten und gingen mit selbst gebastelten 3D-Modellen sogar in die Produktion am 3D-Drucker. Natürlich kamen bei der Hitze auch das Baden und Spielen nicht zu kurz.

"Alles in allem war die erste MINT-Ferienwoche im Pinzgau ein tolles Experiment, das sicherlich im nächsten Jahr wieder auf dem Ferienprogramm des Pinzgaus stehen wird", sind sich die Organisatoren einig.

