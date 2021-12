Zu einem Familienstreit kam es am Abend des 24. Dezember in einer Wohnung in Saalfelden.

SAALFELDEN. Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen Vater und Tochter versuchte der 22-jährige Sohn, den Streit zu schlichten. Dabei geriet der 22-jährige Kroate immer mehr in Rage, nahm mehrere Küchenmesser aus der Schublade und bedrohte damit seine Familie. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den jungen Mann fest und lieferten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die JA Salzburg ein. Zusätzlich wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.