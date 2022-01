Am 4. Jänner 2021 kam es in Mittersill zum Brand einer Waldhütte am Sonnberg. Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill rückte aus, verletzt wurde niemand.



MITTERSILL. Am Vormittag des 4. Jänners 2021 brannte in Mittersill am Sonnberg eine Waldhütte. Die Feuerwehr Mittersill wurde zu Löscharbeiten alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich keine gefährlichen Objekte in der Hütte befanden und keine Personen gefährdet sind.

Als besonders schwierig stellte sich die Herstellung der Wasserversorgung heraus. Die Mannschaft der Feuerwehr Mittersill musste insgesamt fast eine ein Kilometer lange Schlauchleitung bis zum Brandobjekt legen.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt bekämpften zwei Atemschutztrupps den Brand. Nach knapp einer Stunde wurde durch den Einatzleiter „Brandaus“ gegeben. Die Feuerwehr Mittersill war insgesamt mit mehr als 35 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Dies vermeldete die FF Mittersill.

