Am Sonntag 09.08.20 fand ein unvergesslicher Frühschoppen bei herrlichstem Sommerwetter auf der Alten Moa Alm, im hintersten Teil des Habachtals statt.

Während vor der Almütte musikalisch mit „Dem Zillertaler und seiner Geigerin“ (Christoph und Tanja) so richtig die Post abging, zauberte Hüttenwirt Andi mit seinem Team genussvolle Hausmannskost á la carte (auf Wunsch auch Glutenfrei) für die zahlreich erschienenen Gäste.

Auch bekannte Gesichter aus der Volksmusikbranche waren vertreten.

Bei den musikalischen Melodien schwang das gesamte Habachtal mit. Die Augen der Besucher leuchteten heller als so mancher Smaragd, es hielt sie teilweise nicht mehr auf den Bänken und nebenbei vergasen sogar die Kühe auf‘s grasen.

Nicht nur "die Geigerin"mit ihren Witzen sorgte für Lacher unter den Besuchern, sondern auch spontan 2 junge Pinzgauer, darunter der Juniorhüttenwirt Jonas.

Das prachtvolle Wetter belohnte den engagierten Almwirt Andi für sein unermüdliches Engagement, für das Wohl seiner Gäste zu sorgen.

Ein großes Lob an Andi und sein Team kam auch von Tanja und Christoph für die bewundernswerte Arbeit der gesamten Mannschaft auf der Alm.



Hüttenwirtin Michi: „Es war wieder eine gewaltig super Stimmung mit Christoph und Tanja!!! Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ein besonderes Dankeschön aber auch an all die vielen Leute, welche diesen Frühschoppen zu einem richtigen Fest werden ließen.“