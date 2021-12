Ein Streit um einen Platz in einer Waschanlage wurde zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Verletzungen unbestimmten Grades.

ZELL AM SEE. Am 25.12.2021, gegen 12:30 Uhr mussten aufgrund des starken Andrangs bei einer Waschanlage in Zell am See mehrere Fahrzeuglenker auf das Freiwerden eines Waschplatzes warten. Als sich ein 37-jähriger in Zell am See wohnhafter Nigerianer aus Sicht einer 18-jährigen Deutschen und deren 61-jährigem serbischen Vater vordrängte, kam es zu einem zunächst verbal ausgetragenen Streit zwischen den Beteiligten. Dieser mündete schließlich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei welcher sowohl der 61-Jährige, als auch der 37-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades davontrugen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Beteiligten bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.