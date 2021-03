Bei Radarmessungen im Pinzgau wurden insgesamt 175 Übertretungen festgestellt und angezeigt.

ZELL AM SEE. Am 21. März 2021 wurden im Bezirk Zell am See Radarmessungen mit wechselnden Standorten durch die Landesverkehrsabteilung Salzburg durchgeführt. Im Zuge dieser Kontrollen wurden insgesamt 175 Übertretungen festgestellt, welche bei der zuständigen Behörde angezeigt werden.

Unter anderem wurde der Lenker eines PKW, im Ortsgebiet mit 99 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h, und der Lenker eines PKW, auf der Pinzgauer Straße B 311 mit 130 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Diese Fahrzeuglenker müssen mit einem Führerscheinentzugsverfahren und einer hohen Geldstrafe rechnen.