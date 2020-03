Beim Landesmusikwettbewerb "prima la musica" 2020 waren viele Pinzgauer Kinder erfolgreich.



PINZGAU. "prima la musica" ist der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb, der auf Landes- und Bundesebene seit 1994 durchgeführt wird. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Freude am Musizieren und am musikalischen Wettstreit haben und etwas Besonderes in der Musik leisten wollen.

Rund 350 Kinder und Jugendliche haben heuer bei den Wertungsspielen vom 17. – 23. Februar in der Universität Mozarteum Jury und Zuschauer beeindruckt. 21 Schüler und Schülerinnen des Musikum Pinzgau stellten sich dieser Herausforderung sowohl solistisch oder auch im Ensemblespiel. Die jungen Talente, die von den Lehrern und Lehrerinnen des Musikum Mittersill und Zell am See-Saalfelden entsprechend intensiv vorbereitet wurden, behaupteten sich sehr erfolgreich und zeigten ihr Können.

Die Ergebnisse im Überblick:



Celina Wallner (Gitarre) - 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb

Ramon Juric (Gitarre) – 1. Preis mit Auszeichnung

Oliver Juric (Gitarre) - 1. Preis

Laura Schöpp (Klavier) - 2. Preis

Noreia Hotter (Harfe) - 1. Preis mit Auszeichnung

Ensemble SOUNDtastix mit Laura Lerchl , Lena Maria Moser, Helene Neumayr, Anna Rieder (Saxophon), – 1. Preis

Ensemble Golden Clarinets mit Johanna Herzog, Hannah Schwaiger, Rosa Marie Steiner, Katharina Rehbein (Klarinette) – 1. Preis

Ensemble Saxonetten mit Nina Frank, Selina Jandl, Lea Leitner, Simone Schreder (Saxophon) – 1. Preis

Ensemble Stoabergblech mit Sarah Feldner, Emma Zöggeler (Horn, Lucas Zöggeler (Posaune), Anton Steiner (Tenorhorn) – 1. Preis

Die Lehrkräfte Danilo Gonzalez-Alvarado (Gitarre), Michaela Rozmarova (Gitarre), Maja Majic (Klavier), Maria Huber (Harfe), Luise Stöckl (Saxophon), Wolfgang Schwabl (Klarinette u. Saxophon), Hannes Kupfner (Tenorhorn u. Posaune), Florian Madleitner (Horn) sowie die beiden Direktoren Gerhard Schmiderer (Musikum Zell am See-Saalfelden) und Gunther Kalcher (Musikum Mittersill) freuen sich mit ihren Schülern über die tollen Erfolge.

Das Abschlusskonzert findet am Sonntag, dem 8.3.2020 um 17 Uhr im Carabinierisaal der Alten Residenz statt.