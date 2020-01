In Walchen dürfte sich ein Heckenbrand durch Feuerwerkskörper entzündet haben.

PIESENDORF. Am 01.01.2020, um 00:20 Uhr, kam es zu einem Heckenbrand bei einer Ferienwohnung in Walchen, in der mehrere deutsche Staatsangehörige den Jahreswechsel feierten. Die Hecke dürfte sich aus derzeit unbekannter Ursache, womöglich durch einen abgefeuerten Feuerwerkskörper entzünden haben. Die Bewohner des Ferienhauses teilten mit, dass in der Nachbarschaft Feuerwerkskörper geschossen wurden, sie selbst aber hätten keinerlei solcher gezündet. Der Brand wurde von einem Nachbar wahrgenommen, welcher sogleich die Feuerwehr verständigte und selbst erste Löschmaßnahmen setzte. Die FF Piesendorf konnte mit einem Löschfahrzeug und acht Mann den Heckenbrand löschen.

Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe; Personen wurden keine verletzt.