Der 48-jährige Salzburger erhielt den Skål Tourism Quality Award für seine Verdienste als Vorstand und Generaldirektor der Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag).



FUSCH, SALZBURG. Skål – eine weltweite Vereinigung von Managern und Unternehmern im breiten Berufsspektrum des Tourismus – verleiht jährlich den Tourism Quality Award an Personen, die besondere Initiativen in diesem breiten Feld setzen.

"Es ist uns ein besonderes Anliegen zu zeigen, wie wichtig der Tourismus für die gesamte österreichische Wirtschaft ist", sagt Franz Heffeter, Präsident von Skål Austria. "Nicht nur Hotels und Gastronomie leben davon, sondern auch Kultur und Umweltschutz. Die Corona-Pandemie hat dies besonders deutlich gemacht."

"Ausflugsziel mit enormer Dynamik"



Der diesjährige Award ging einstimmig an Johannes Hörl, Generaldirektor der Grohag-Gruppe. "Die Bedeutung der Großglockner Hochalpenstraße von der Aussichtsroute zum naturnahen Erlebnis-Angebot von internationalem Format hat in den Jahren der Leitung von Johannes Hörl eine enorme Dynamik bekommen", unterstreicht Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG), Hörls Verdienste.

"Natur und Tourismus nicht im Widerspruch"

Management und Monitoring der Großglockner Hochalpenstraße sowie die touristische Infrastruktur und die Bildungsarbeit werden in der Experten-Stellungnahme zur Preisverleihung explizit gelobt und bestätigen die Seriosität der von Hörl verantworteten Maßnahmen.

Johannes Hörl spricht bei der Verleihung im Kavalierhaus Klessheim besonders von der hohen Verantwortung für die touristische Nutzung von Gebieten hin, die unter besonderem Schutz stehen. Er zeichnet das Bild von einer "Sehschule der Natur", zu der sich die Großglocknerstraße so wie auch die anderen Alpenpanoramastraßen der Grohag-Gruppe entwickeln sollen.

"Natur und Tourismus dürfen nicht im Widerspruch stehen", betont er. "Naturgemäß ist ein beträchtliches Spannungsfeld da. Es ist unsere tägliche Aufgabe, neue Lösungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Damit die Schönheit unserer Alpen erhalten bleibt und viele Menschen sie erleben können. Dann werden auch sie bewusst dafür eintreten."

Unter Österreichs Top 3



Die Großglockner Hochalpenstraße zieht mit ihren dazugehörigen Panoramastraßen, Museen und hoch qualitätsvollen Besucherzentren in den drei Bundesländern Salzburg, Kärnten und Tirol jährlich mehr als zwei Millionen Besucher an. Damit gehört sie zu den Top-3-Ausflugszielen in ganz Österreich.

"Neben 15 Ausstellungen, zahlreichen Spiel – und Rastplätzen, 3500 Parkplätzen und besonderen Naturinformationsstellen sind beispielsweise die neue Sonderausstellung auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe '30 Jahre Trabis am Großglockner', die sogar den Österreichischen Museumspreis erhalten hat, weitere Themenparks in Kärnten und Krimml sowie die rasche und erfolgreiche Einreichung zum UNESCO Welterbe unschätzbare Leistungen im Kleinen wie im Großen.", so Leo Bauernberger.

