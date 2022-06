Aufgrund von baulichen Hochwasserchutzmaßnahmen kommt es im Zeller Ortszentrum zu einer Straßensperre.

ZELL AM SEE. Bis einschließlich Mittwoch 29. Juni 2022 kommt es im Ortszentrum von Zell am See zu einer Straßensperre aufgrund von Hochwasserschutzarbeiten.

Errichtung eines Regenwasserkanals

Es wird ein Regenwasserkanal gebaut, der das Stadtzentrum vor Überschwemmungen schützen soll – der Abschnitt betrifft die Pinzgauerstraße bis zum Bahnhof. In diesem Bereich kommt es zu Umleitungen.

Zwei Bauetappen erforderlich

Die erste Bauetappe soll Mitte August abgeschlossen sein, so die Verantwortlichen. Die zweite Bauetappe ist ab Mitte September bis Anfang November geplant.

