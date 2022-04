HOLLERSBACH. In der Nacht auf 10.April 2022 kam es bei einer Lederhosenparty in Hollersbach zu zwei Körperverletzungen, wobei ein 18-jähriger Einheimischer einen gleichaltrigen Einheimischen durch einen Faustschlag am Auge verletzte und eine 15-jährige einheimische Jugendliche eine gleichaltrige einheimische Jugendliche durch Tritte gegen die Beine verletzte. Die beiden Verletzten wurden von der Mutter eines Opfers selbstständig in das Tauernklinikum Mittersill gebracht. Der jeweilige Grad der Verletzungen ist nicht bekannt.