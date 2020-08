Nach dem Ausfall des Frühjahrskonzertes stand für das Sommerabschlusskonzert der Trachtenmusikkapelle Maishofen einige große Punkte am Programm.

MAISHOFEN. Eröffnet wurde der musikalische Festkonzert in Maishofen mit einem Musikreigen vom Jugendblasorchester Maishofen. Danach übernahm die Trachtenmusikkapelle selbst das Zepter und führte mit einem umfangreichen Vorhaben den Abend fort. Nach dem Ausfall des Frühjahrskonzertes standen zahlreiche Ehrungen und Aufnahmen am Programm.

Große Abzeichen für Mitglieder



Neben den musikalischen Darbietungen des Jugendblasorchesters und der Trachtenmusikkapelle wurden in der Versteigerungshalle Maishofen auch Mitglieder der Musikvereine ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Gold von Florian Neumayr, das Ehrenzeichen des Landesverbandes in Gold für Wilfried Bauer, der seit 40 Jahren Mitglied der Tachtenmusikkapelle ist, und die Professor-Leo-Ertl-Medaille in Silber für Florian Madleitner, der die Trachtenmusik seit 15 Jahren leitet.

