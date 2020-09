In Zell am See und Saalfelden kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffitis. Die Polizeiinspektion Zell am See bittet um die Mithilfe der Bevölkerung:



ZELL AM SEE, SAALFELDEN. In der Zeit von 26. August bis 8. September 2020 wurden in Zell am See und Saalfelden insgesamt 16 Sachbeschädigungen durch Graffitis angezeigt. Demnach verunstaltete ein unbekannter Täter Hausmauern und Autos in den beiden Stadtgebieten.

Die Polizeiinspektion Zell am See bittet deshalb um Mithilfe der Bevölkerung. Sollte es Personen geben, welche am 7. September, in der Zeit von 23 bis 3 Uhr Nachts eine verdächtige Person im Bereich der Polizeiinspektion Zell am See wahrgenommen haben, werden diese ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Zell am See unter 059133-5170 zu melden.

