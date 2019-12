In Saalbach-Hinterglemm kam es am Samstag zu mehreren Schiunfällen mit teilweise schweren Verletzungen.

SAALBACH-HINTERGLEMM. Am 21.12.2019 fuhr ein 30-jähriger Niederländer mit den Alpinschiern gegen 09:00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in die Abzäunung bei der Schlepplift-Talstation Bergfried in Saalbach-Hinterglemm.Mit einer schweren Oberschenkelverletzung wurde er mit dem Helikopter in das Tauernklinikum Zell am See geflogen.

Gegen 10:45 Uhr kam es auf einer Schipiste im Bereich Hochalm zur Kollision eines 52-jährigen deutschen Schifahrers mit einem 33-jährigen Österreicher. Der österreichische Schiläufer wurde mit offensichtlich schweren Verletzungen ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in das Tauernklinikum Zell am See geflogen. Der deutsche Unfallgegner kam mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 11:00 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 40-jährigen deutschen Schifahrerin mit einem 19-jährigen Snowboarder aus den Niederlanden im Bereich Schattberg West. Die deutsche Schifahrerin verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

Bei allen drei Schiunfällen wurden polizeiliche Erhebungen zum Unfallhergang eingeleitet.