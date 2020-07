Ganz im Zeichen von Zusammenhalt, Gemeinschaft und Familie organisierten die Saalbacher Bergbahnen den Familienwandertag.

LEOGANG/SAALBACH. Voll motiviert machten sich die Teilnehmer des Familienwandertags am 29. Juli auf zur dreistündigen Panoramawanderung von Leogang nach Saalbach. Schon um 9 Uhr trafen sich die Wanderer an der Asitzbahn Talstation und schritten von dort an in Richtung Wildenkarkogel. Dort angekommen wartete schon eine Labestation am Speicherteich auf die tüchtigen Alpinisten. Die letzte Etappe zur Panorama Alm in Saalbach viel dann nicht mehr schwer.



Rund 30 Teilnehmer marschierten von Leogang nach Saalbach.

Foto: Saalbacher Bergbahnen

hochgeladen von Peter Weiss

Für Unterhaltung war gesorgt



Am Ziel angekommen wurden die Teilnehmer vom Jungmusikanten-Verein-Pinzgau mit den Schuhplattlern „Die Jungen Pinzgauer“ und der Tombola erfreut. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren „Pinzgau Milch“ und „Corny“. Sowie unseren Wanderführern Hans, Wolfgang, Edi und Hans, die einen unvergesslichen Tag für die Kinder und Eltern verwirklicht haben.

