Nach einigen Monaten Umbauzeit, gibt es in Bruck an der Glocknerstraße wieder einen Supermarkt mehr. Der Billa-Markt erstrahlt in neuem Glanz und lädt mit einem noch umfangreicheren Sortiment die Kunden zu ihrem täglichen, beziehungsweise wöchentlichen Einkauf ein.

BRUCK. Der Supermarkt glänzt nach seiner Modernisierung durch eine helle Glasfassade und ein modernes offenes Design. Die Verkaufsfläche wurde vergrößert und es wird nun eine große Vielfalt an frischen, saisonal und regional erzeugten Produkten angeboten.

Arbeitsplätze schaffen

Benötigen die Kunden Hilfe bei ihrem Einkauf, beziehungsweise haben sie Fragen, dann stehen ihnen im Billa-Markt vor Ort 22 Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Von diesen 22 Mitarbeitern wurden durch den Umbau drei neue Arbeitsplätze geschaffen.

Das Billa-Team in Bruck an der Glocknerstraße freut sich auf die Kunden und deren Reaktionen auf das neugestaltete Geschäft.

Produktvielfalt bleibt erhalten

Hannes Gruber, Billa Vertriebsdirektor schilderte die Bedeutung des Geschäftes in Bruck wie folgt:

"Der Standort in Bruck an der Glocknerstraße besteht bereits seit 2007. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nach dem Umbau weiterhin eine bunte Produktvielfalt, sowie attraktive Preise anbieten können."

Mit Preissenkungen wird gelockt

Die Kunden profitieren von der größten Preissenkung in der Geschichte von Billa – bis zu 50 Prozent Ersparnis pro Artikel in den Extrem-Wochen. Des Weiteren können die Konsumenten die 25 Prozent-Pickerl auch auf Mehrfachgebinde bei alkoholfreien Getränken und Bier einlösen. Wer noch dazu eine Jö-Karte besitzt, kann bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese dann in Form von Prozent-Rabatten individuell nach eigenem Belieben verwenden und somit Geld sparen.

Saisonalität und Regionalität

Der umgebaute Billa-Markt erwartet seine Kunde mit einem erweiterten Frischebereich, der eine große Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse aufweist. Regionalität spielt im umgebauten Markt eine wichtige Rolle.

Der vergrößerte Obst- und Gemüsebereich im neugestalteten Billa-Markt beinhaltet noch mehr regionale und saisonale Produkte.

Produkte aus der Region erwünscht

Isabella Lederer, Billa Marktmanagerin in Bruck an der Glocknerstraße begründete diesen Punkt folgendermaßen:



"Unsere Kunden legen viel Wert auf regionale Lebensmittel, die von Betrieben aus unmittelbarer Nähe stammen. Zudem freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können. So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt das Salzburger Natur-Kola "Hoobert" von West Company, Enzo Alpin Limonaden von Trausner aus Mauterndorf und noch vieles mehr."

Vlnr.: Ernst Weißenbacher, Billa Frischekoordinator, Johann Vorreiter, Billa Vertriebsmanger, Isabella Lederer, Billa Marktmanagerin in Bruck und Hannes Gruber, Billa Vertriebsdirektor begutachteten die regionalen Spezialitäten ganz genau.

Regionales Angebot wächst stetig

Das regionale Sortiment von Billa umfasst mittlerweile über 10.000 Artikel und wird immer weiter ausgebaut. Somit unterstützt der Supermarkt österreichweit kleine Produzenten aus den jeweiligen Regionen. Des Weiteren bietet Billa seit dem Frühjahr 2020 als erster Lebensmittelhändler Österreichs, Frischfleisch, das zu 100 Prozent aus Österreich stammt, an.

Nichts verschwenden – wieder verwenden

Wichtig ist den Verantwortlichen bei Billa, darauf hinzuweisen, dass sämtliche Lebensmittel, die im Billa-Markt in Bruck nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei genießbar sind, dem Verein "Laube" gespendet werden. Die "Laube-Märkte" in Bischofshofen, St. Johann im Pongau und Zell am See versorgen Menschen, die an der Armutsgrenze leben mit Grundnahrungsmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs.

Der Umwelt zuliebe

Beim umgebauten Billa-Standort in Bruck setzten die Zuständigen auf Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Hier kommen Grünstrom zu 100 Prozent aus Österreich und energieeffiziente Kälteanlagen zum Einsatz. Das gesamte Gebäude wird außerdem innen und außen durch LED beleuchtet – Energieersparnis von 30 Prozent.

Hygienemaßnahmen für sicheres Einkaufen

In allen Billa-Märkten sorgt jeweils ein Hygienebeauftragter für

desinfizierte Haltegriffe der Einkaufswagen

immer gefüllte Desinfektionsmittelspender und

desinfizierte Waagendisplays und -auflagen.

Die Hygienebeauftragte im Billa-Markt Bruck an der Glocknerstraße sorgt dafür, dass die Konsumenten sicher einkaufen können.

