Übergewicht gerade bei Kindern und Jugendlichen hat laut Experten in den letzten Jahren stark zugenommen. Oftmals schaffen es die Familie nicht selbstständig den Kilos konsequent entgegenzutreten. Hierfür hat der Verein Avos ein neues Gesundheitsprojekt entwickelt.



ZELL AM SEE. Der Verein Avos startet 2022 mit einem neuen Gesundheitsprojekt: „easykids – gesund aufwachsen". Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Übergewicht – sie werden ein Schuljahr lang von Eperten begleitet und unterstützt.

Vlnr.: Holger Förster (Avos), Angelika Bukovski (Avos), Andreas Huss (ÖGK Obmann), und LHStv. Christian Stöckl (Gesundheitsreferent des Landes).

Ein Projekt für die ganze Familie

"Ziel ist es, Bewusstsein für einen gesünderen Lebensstil und mehr Bewegung zu schaffen: 'easykids' ist ein kostenloses Programm für die gesamte Familie. Nicht nur Kinder und Jugendliche werden dabei unterstützt, sich mit dem Thema Übergewicht auseinanderzusetzen, sondern auch die Eltern werden als wichtige Vorbilder und Akteure in das Programm miteingebunden", erklärt Angelika Bukovski, Geschäftsführerin von Avos.

Das Programm ist pädagogisch abgestimmt

Bei diesem Gesundheitsprojekt können Kinder und Jugendliche zwischen vier und 14 Jahren teilnehmen – sie absolvieren dabei über 30 Wochen ein pädagogisch speziell aufbereitetes Programm, so Bukovski.

Ziel: mehr Lebensqualität

"Es geht nicht primär ums Abnehmen. Ernährung und Bewegung sind der Schlüssel zu mehr Lebensqualität. Wir unterstützen Familien im gesamten Bundesland, natürlich auch im Pinzgau", schildert die Geschäftsführerin.

Das Salzburger Gesundheitsprojekt "easykids" unterstützt Kinder und Jugendliche mit Übergewicht sowie deren Eltern.

Der Pinzgau ist dabei

Im Pinzgau begann das Projekt "easykids" bereits in diesem Wintersemester. Derzeit wird in Zell am See laut Avos ein Gruppe von Kindern und Jugendlichen aktiv betreut und unterstützt.

Info-Veranstaltung zum Projekt

Um das Angebot weiter ausbauen zu können, so Angelika Bukovski, findet am 19. Jänner im Hotel Jugendclub Kitzsteinhorn von 18 bis 20 Uhr eine Info-Veranstaltung rund um das Projekt "easykids" statt. Bei dem Projekt sind laut den Angaben von Avos diese Faktoren besonders wichtig: Respekt, Achtsamkeit, Verständnis und Wertschätzung.

Weitere Informationen finden sich unter www.avos.at/easykids

