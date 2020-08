Neustart mit Stil: Das Tauern Outlet wird zum Outlet Center Eben. Auf der brandneuen beleuchteten Werbefassade des Outlet Centers findet der Launch der neuen Marke statt, der von vielen positiven Stimmen aus der Region begleitet wird.

EBEN IM PONGAU. Mit dem Relaunch der Marke wird das Image des Outlet Centers Eben, ehemals Tauern Outlet, von Grund auf erneuert und gewinnt dadurch enorm an Attraktivität. Besonderes Augenmerk wurde auf die Modernisierung des Logos und der Außendarstellung gelegt. Durch den Neustart der Marke Outlet Center Eben und den Wechsel einiger Marken-Partner sollen neue Zielgruppen angesprochen werden, durch die neue Marketing-Strategie wird außerdem eine wesentlich höhere Medienaufmerksamkeit erzielt.

Attraktiver Arbeitgeber

Das Outlet Center Eben hat sich durch den Imagewechsel ebenfalls als attraktive Arbeitgebermarke positioniert. Aktuell arbeiten über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im und für das Outlet Center, das ist ein Plus von über 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit neuem Schriftzug, moderner Farbgebung und einem neuen Namen trumpft das Outlet Center Eben mit einem taufrischen Image auf und integriert sich so noch besser in die umliegende Tourismusregion.

Umsatzwachstum trotz Corona

Michael Lungkofler, Managing Director vom Outlet Center Eben, zeigt sich bezüglich der Wirkung des Rebrandings optimistisch: „Wir freuen uns, dass unsere Marken-Partner von der strategisch günstigen Lage des Centers profitieren und das Center trotz der schwierigen wirtschaftlichen und touristischen Situation bis zum Jahresende ein erhebliches Umsatzwachstum von nahezu 100 Prozent erwartet. Durch eine durchdachte Vermietungsstrategie, Sortimentsanpassungen und Shopping Events ist es uns gelungen, das Center auch für unsere anspruchsvollen Kunden aus dem Salzburger Umland zu einer attraktiven Shopping-Destination zu entwickeln."

Turbo für Wirtschaft und Tourismus

Doch auch der Tourismus und die Wirtschaft würden vom Standort Eben profitieren, so Lungkofler: "Durch individuelle Kooperationen mit unseren Tourismus-Partnern wird das Gesamtangebot der Region für die Hotelgäste jetzt noch attraktiver. Durch ein hohes sechsstelliges Investitionsvolumen für den Center Relaunch haben wir viele Aufträge an lokale Handwerksfirmen vergeben können. Für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, für Erneuerungsmaßnahmen und für Ladenausbauten der neuen Marken-Partner ist ein wesentlicher wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen worden. Darüberhinaus unterstützt das Centermanagement regionale Verbände und Vereine und fördert ausgewählte Projekte, wie beispielsweise jene der Salzburger Landjugend oder vom Seniorenbund Salzburg."

Viel Lob aus der Region

Herbert Farmer, Bürgermeister der Gemeinde Eben im Pongau, zeigt sich wie so viele andere Menschen aus der Region begeistert und freut sich über die Fortschritte im Outlet Center: „Die neue Werbefassade des Centers finde ich sehr gut gelungen. Dadurch werden sicherlich noch mehr Kunden, die das Outlet Center bei der Durchreise auf der A10 oder beim Zwischenstopp an der Raststation sehen, auf das breite Markenangebot aufmerksam gemacht. Auch die Gemeinde Eben und unsere Tourismusbetriebe profitieren vom Outlet Center. Kooperationen zwischen unseren einheimischen Hotelbetrieben oder dem Erlebnisbadesee und dem Center Management laufen bereits. Für den heimischen Arbeitsmarkt ist das Center eine positive Geschichte, für die Gemeinde Eben ein echterGlücksgriff.“

Besser sichtbar von der A10 aus

Zusammen mit dem Gastronomieangebot an der angrenzenden Raststation bzw. in den angrenzenden touristischen Destinationen steht das Outlet Center Eben für das ganz besondere Shopping-Erlebnis mitten in einer der größten Tourismushochburgen Österreichs. Durch die optische Aufwertung ist das Center von der Autobahn aus für Durchreisende noch besser sichtbar. Viele nutzen das erweiterte Angebot aus Gastronomie und Outlet Shopping.

Christian Kleewein, Leiter der Autobahnmeisterei Flachau, sieht den Frequenzzuwachs im Outlet Center positiv und weiß um die Vorteile für die angrenzende Raststation: „Seit sich die strategische Ausrichtung des Outlet Centers geändert hat, merken wir zusehends, dass sich die PKW-Zahlen auf dem Centerparkplatz und die Besucherfrequenz an der angrenzenden Raststation Landzeit Süd gesteigert haben. Immer mehr Durchreisende nutzen den Aufenthalt an der Raststation für das kombinierte Angebot aus Shopping und Gastronomie. Durch die neue Werbefassade ist das Erscheinungsbild des Centers nochmal deutlich aufgewertet worden.“

Positive Resonanz bei den Marken-Partnern

Die Marken-Betreiber des Outlet Centers sehen die Entwicklung im Outlet-Geschäft allgemein sehr positiv und profitieren von der hohen Kaufkraft in der Region. Mit der Geschäftsentwicklung im Outlet Center Eben ist man trotz des Lockdowns im Frühjahr äußerst zufrieden.

Alex Mahler, Head of Retail Expansion Tom Tailor, zur 2019 erfolgten Eröffnung des Tom Tailor Outlet Stores: „Die tolle Lage des Centers Eben an der A10 - Tauernautobahn war für uns von Anfang an ein entscheidendes Kriterium für einen Tom Tailor Outlet Store. Wir freuen uns daher über die erfolgreiche Geschäftsentwicklung an diesem Standort. Wir sind zudem davon überzeugt, dass wir mit unserem Outlet-Store in diesem Center unsere Markenpräsenz in der Region sehr gut ergänzen.“J

ulian Bochsbichler, Shop Manager vom Luhta Outlet Store, bringt die Entwicklung in der Region und im Outlet Center auf den Punkt: „Meine Familie führt eine Pension im Ennstal bei Schladming und wir spüren zusehends, dass der Sommertourismus in der Region Ennstal im Juli und im August nicht mehr so stark anzieht wie in den Vorjahren. Daher bin ich umso mehr erfreut, dass unser Luhta Outlet Store trotz des kriselnden Tourismus viele Besucher anzieht und die Umsatzentwicklung extrem positiv ist. Kein Wunder, die Preise unserer Warensortimente sind sehr attraktiv und die Produkte von sehr guter Qualität.“

Outlet Center Eben als Leuchtturm in der Region

Die sehr erfolgreich angelaufenen Kooperationen zwischen dem Outlet Center und den zahlreichen Hotelbetrieben im Salzburger Land sorgen bei Hoteliers und Hotelgästen für gute Stimmung. So bietet Outlet Shopping ein willkommenes Schlechtwetter-Programm und bei stark reduzierten Preisen macht das Shoppen gleich noch einmal so viel Spaß.

Herbert Bittersam vom Hotel Urbisgut in Altenmarkt findet, dass das Outlet Center längst zu einem Leuchtturm in der Region geworden ist - und rührt bei seinen Gästen kräftig die Werbetrommel: „Das Outlet Center Eben ist eine echte Bereicherung für die touristische Region. Unsere Gäste kombinieren gern ihren Wander- und Aktivurlaub in unserem Hotel mit einem Shopping-Besuch im Outlet Center. Gerade bei schlechtem Wetter bietet das Outlet eine sehr willkommene Abwechslung. Als Kooperationspartner des Outlet Centers können wir allen Gästen besondere Arrangements und Rabattkärtchen für den Einkauf bieten.“

Helmut Gruber, Geschäftsführer von G.A. Service und Kooperationspartner vom Outlet Center Eben, sieht das Outlet als Mehrwert für den Tourismus in der gesamten Region: „Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Bereich Hotel- und Tourismusmarketing weiß ich, dass es in sehr vielen Urlaubsregionen Kopplungseffekte zwischen Outlet Centern und den touristischen Betrieben gibt. Daher sehen wir in der touristischen Vermarktung des Outlet Centers einen besonderen Mehrwert - nicht nur für die Hotelgäste, sondern am Ende des Tages für den gesamten Tourismus. Das Tourismusmarketing für unsere Hotel- und Tourismuspartner fokussiert sich generell auf die Vermarktung der Destination als ganzheitliches Urlaubserlebnis. Das Outlet-Shopping als Schlechtwetter-Alternative darf dabei nicht fehlen.“

Verbände und Vereine profitieren

Das Center Management fokussiert sich nicht nur auf enge Kooperationen mit den touristischen Partnern, sondern sieht sich ebenso als Unterstützer von regionalen Verbänden und Vereinen. So werden jedes Jahr ausgewählte Projekte für einen Pool an Kooperationspartnern unterstützt, um

Traditionen, Kultur bzw. Jugendprojekte in der Region zu erhalten bzw. voranzutreiben.

Elisabeth Weilbuchner, Geschäftsführerin der Landjugend Salzburg und Kooperationspartnerin des Outlet Centers: „Durch das umfassende Kooperationspaket mit dem Outlet Center Eben erhalten wir einerseits Unterstützung zur Organisation unserer vielfältigen Projekte im Bereich Bildung, Kultur und Erhalt von Brauchtümern. Andererseits freut es uns sehr, dass alle unsere Mitglieder im Outlet Center Eben bald mit zusätzlichen Begünstigungen einkaufen können. Das Outlet Center ist eine willkommene Abwechslung zu den Shopping-Centern und Innenstadtläden in Salzburg. Viele unserer Mitglieder sind bereits Stammkunden und freuen sich darauf, Sport- und Freizeitmode bald noch günstiger shoppen zu können.“

Hot Sale bis Ende August

Schnäppchenjäger können noch bis Ende August im Hot Sale mit Reduzierungen von bis zu minus 80 Prozent vom UVP auf Angebotsjagd gehen. Im Luhta Muster-Sale findet man schon jetzt die Musterkollektionen für die Herbst- und Wintermode von morgen zu sehr attraktiven Preisen.

Wer immer up to date bleiben und News zu aktuellen Angeboten und Shopping Highlights erhalten möchte, der kann sich einfach und bequem im VIP Club auf www.outletcentereben.com registrieren.

Auf Wiedersehen im Outlet Center Eben!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitags von 9 bis 19 Uhr Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr