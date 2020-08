MITTERSILL. Am Nachmittag des 8. August 2020 stürzte ein 21-jähriger Deutscher mit seinem Paragleiter in Mittersill im Bereich Maueregg ab. Der Deutsche konnte selbstständig die Rettung verständigen. Der Rettungshubschrauber barg den Verunfallten und verbrachte diesen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden