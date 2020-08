ZELL AM SEE. Am 21.August 2020, um 14:00 Uhr, geriet ein 57- jährige Oberösterreicher in Zell am See, kurz nach dem Start vom Südwest seitigen Startplatz des Gipfels der Schmittenhöhe, auf Grund eines rechtseitigen "Verhängers" der Leinen seines Paragleitschirmes zu weit nach rechts und konnte folglich den Seilen der dortigen außer Betrieb befindlichen Seilbahn nicht mehr ausweichen. Der Schirm blieb in den Seilen der Seilbahn hängen und der Paragleitpilot baumelte so ca. 8 Meter über Grund. Vorsorglich wurde die Bergrettung Zell am See und der Notarzthubschrauber Alpin Heli 6 angefordert. Vier Mitarbeitern der Schmittenhöhebahn gelang es schließlich den Paragleitpilot unverletzt abzuseilen und ihn so aus seiner misslichen Lage zu befreien.