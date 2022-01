Am 20. Jänner um 9 Uhr startet pepp im Feuerwehrhaus Bramberg den Babytreff für Eltern mit Babys unter der Leitung der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin Jasmina Pallmer.



BRAMBERG. Die Freude beim Verein pepp ist groß: Nachdem der Babytreff in Bramberg im Jahr 2020 aufgrund fehlenden Personals geschlossen werden musste, kann er nun wieder stattfinden.

Treff mit Gesundheits- und Krankenpflegerin



Unter der Leitung der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin Jasmina Pallmer wird beim Babytreff Beratung, Hilfe und Unterstützung zu den Themen Stillen, Fläschchen-Nahrung, Beikost sowie Babypflege gegeben. Zudem werden die Babys dort nach Wunsch auch gewogen und gemessen.

"Wir freuen uns sehr, für Bramberg mit Jasmina Pallmer eine sehr qualifizierte Mitarbeiterin gefunden zu haben, um den Babytreff im Oberpinzgau wieder regelmäßig anbieten zu können", zeigt sich pepp-Geschäftsführerin Karin Hochwimmer begeistert.

Treffen im Feuerwehrhaus



Der Babytreff ist ein offener Treff für Eltern und andere Bezugspersonen mit den Babys und wird ab 20. Jänner 2022 wieder jeden Donnerstag von neun bis elf Uhr im Feuerwehrhaus Bramberg stattfinden.

Babytreff auch wieder in Saalfelden



Übrigens: Auch in Saalfelden kann der pepp Babytreff im Seniorenhaus Farmach seit siebten Jänner wieder regelmäßig jeden ersten und dritten Freitag im Monat stattfinden. Corona-bedingt war dies dort in den vergangenen Monaten nicht möglich.

Über den Verein pepp



pepp ist ein gemeinnütziger Verein für Eltern und Kinder im Bundesland Salzburg und ist für die Umsetzung des Österreich-Projekts "Frühe Hilfen" in Salzburg (birdi - Frühe Hilfen Salzburg) verantwortlich. pepp bietet Information, Beratung, Bildung und Begleitung rund ums Elternwerden und Elternsein und richtet sich an alle werdenden Mütter und Väter sowie an alle Eltern mit Kindern.

