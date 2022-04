Ein 33-jähriger Pinzgauer wurde am Freitag bei einem Forstunfall in Taxenbach verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zell am See geflogen.



TAXENBACH. Ein Pinzgauer (33) wurde bei einem Forstunfall am Freitag, den 8. April 2022, gegen 9 Uhr in Taxenbach verletzt. Der Mann war im Wolfsbachtal auf rund 1.340 Meter Seehöhe beim Errichten einer Holzseilbahn beteiligt, als er auf einem Baum ausrutschte. Er stürzte und rammte sich dabei einen Ast in den Oberschenkel. Arbeitskollegen eilten zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte von der Bergrettung Rauris aus dem Wald gebracht und von einem freien Waldstück aus vom Rettungshubschrauber "Alpin Heli 6" nach einer Taubergung ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Die Alpinpolizei ermittelte vor Ort.

Dies vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg.

