Am 19. Juli, um circa 1 Uhr Früh verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Schaden von mindestens 5.500 Euro.

THUMERSBACH. Die Polizei in Zell am See sucht seit 19. Juli einen bis dato unbekannten Täter, der in Thumersbach bei einer dort etablierten Wasserskischule am Zeller See ein Motorboot beschädigte.Der Täter durchschnitt vermutlich mit einem Messer die Abdeckplane sowie die Lederverkleidungen des Bootes und richtete dabei einen Schaden von mindestens 5.500 Euro an.

Fahndung läuft



Anhand von Lichtbildern ist erkenntlich, dass der Täter sich schon vor der Tat einige Zeit in der Nähe der Wasserskischule aufhielt und daraufhin mit einer Stirnlampe als Lichtquelle die schwere Sachbeschädigung beging. Die Auswertungen der Spuren und die Abklärung der Staatsanwaltschaft Salzburg laufen.

Für jegliche Tipps und Hinweise von möglichen Zeugen wird gebeten. Bitte melden Sie sich dafür bei der Polizei Zell am See unter 059 133 5170.

