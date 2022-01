Der Nationalpark Hohe Tauern feierte im vergangenen Jahr ein Jubiläum – 50 Jahre Heiligenbluter Vereinbarung. Alle Beteiligten blicken zufrieden auf das Jahr 2021 zurück und sind gespannt, was das neue Jahr so alles bringt.



PINZGAU. Trotz Corona konnte der Nationalpark Hohe Tauern 2021 viele Veranstaltungen und Projekte durchführen. Eine Vielzahl an Besuchern konnte dies hautnah miterleben, so die Verantwortlichen.

Bewahrung der Nationalpark-Werte bleibt oberstes Ziel

"Es ist ein einzigartiger Lebensraum für Mensch und Natur und zudem eines der bedeutendsten Schutzgebiete Mitteleuropas. Das zu bewahren, bleibt auch 50 Jahre nach der Unterzeichnung der Heiligenbluter Vereinbarung unser Ziel", erläutert Daniela Gutschi, Naturschutzlandesrätin.

Hohes Besucheraufkommen 2021

Ungefähr zwei Millionen Besucher beehrten im letzten Jahr den Nationalpark Hohe Tauern. Dies ist vor allem auf das Sommerprogramm zurückzuführen, laut Nationalpark – dieses konnte unter Einhaltung strenger Covid-Maßnahmen ohne Absagen durchgeführt werden.

Ranger und Freiwillige waren im Einsatz

Für einen reibungslosen Ablauf des Sommerprogramms sorgten 15 Nationalparkranger und 34 Ferialkräfte waren bemüht, dass sämtliche geführte Touren möglich waren und viele die Ausstellungen besuchen konnten.

Keine Ausfälle

Die engagierten Mitarbeiter sorgten außerdem dafür, dass die Widnis-Camps für Kinder sowie Sondertouren für Bergbegeisterte ohne Ausfälle stattfinden konnten.

Nationalpark-Bildung an Schulen 2022

Die Nationalparkranger bereiteten 2021 eine Umweltbildung für Schulen vor, die sogenannte Kulturlandschaftsschule. In diesem Frühjahr soll laut Verantwortlichen das Programm an den Schulen durchgeführt werden.

Unterrichtsmaterialien für Volksschulen

Des Weiteren stattete der Nationalpark Hohe Tauern 30 Partner-Volksschulen aus den umliegenden Nationalparkgemeinden mit Unterrichtsmaterialien der Aktion "Salzburg bergreifen" aus.

"Altbewährtes" gibt es auch im Jahr 2022

Bestehende Programme, wie die Klima- und Wasserschule sowie Module in der Nationalpark-Werkstatt und im Science Center laufen weiter, da sie sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Kindern erfreuen.

Grundstein: Heiligenbluter Vereinbarung

Die sogenannte Heiligenbluter Vereinbarung wurde 1971 von den Bundesländern Kärnten, Salzburg und Tirol am Fuße des Großglockners unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung wurde der Grundstein für den ersten Nationalpark in Österreich gelegt.

Politikerinnen wanderten durch den Nationalpark

Zum 50-jährigen Jubiläum fand eine Zeitzeugenwanderung mit Leonore Gewessler, Umweltministerin in Kals (Osttirol) sowie eine Wanderung mit Landesrätin Daniela Gutschi und einigen Wegbegleitern in Hollersbach statt.

Drei Landeshauptmänner an einem Ort

Eine weitere Besonderheit des Jubiläums im vergangen Jahr war das Zusammentreffen der amtierenden Landeshauptmänner von Salzburg (Wilfried Haslauer), Kärnten (Peter Kaiser) sowie Tirol (Günther Platter) in Heiligenblut.

Zusammenarbeit fortsetzen

Die Drei unterzeichneten dort ein Memorandum zur weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit der Bundesländer für den Nationalpark Hohe Tauern.

Nationalpark Hohe Tauern zeigte sich im Fernsehen

2021 konnten den Nationalpark Hohe Tauern viele Österreicherinnen und Österreicher auch im Fernsehen bestaunen. Universum zeigte in einem Zweiteiler unter dem Titel "Naturerbe Österreich – Die Nationalparks" auch den Ältesten. Die Ausstrahlung sahen ungefähr eine Million Zuseher österreichweit, schilderten die Verantwortlichen des Nationalparks.



Abgeschlossene Projekte

Einige Infrastrukturprojekte konnten 2021 abgeschlossen werden:

Das Großprojekt Parkplatz und Infostelle Hintersee wurde abgeschlossen. Insgesamt wurden 750.000 Euro in die Erweiterung des Parkplatzes und die Neuerrichtung einer Infostelle inklusive Toilettenanlage investiert.

In der Ausstellung "Smaragde und Kristalle" kann der größte je gefundene Bergkristall begutachtet werden.

In der Nationalparkgemeinde Fusch wurde die neue Ausstellung "Nationalpark Pur" fertiggestellt – 360.000 Euro flossen in die Modernisierung und Neugestaltung.

Der Themenweg zum Mur-Ursprung in Muhr im Lungau wurde ebenfalls fertiggestellt.

Die bereits bestehenden Themenwege im Schutzgebiet wurden inhaltlich und technisch erneuert sowie im Krimmler Achental und Seidlwinkltal wurden neue Infopoint zu den Feuchtwiesen installiert.

Wichtiges über den Nationalpark

Zahlen und Fakten zum Ältesten Nationalpark Österreichs:

er erstreckt sich über drei Bundesländer

unter Schutz stehen insgesamt 1.856 Quadratkilometer Gesamtfläche – 805 Quadratkilometer davon befinden sich im Bundesland Salzburg (drei Bezirke, 20 Gemeinden mit 55.000 Einwohnern)

der Nationalpark Hohe Tauern umfasst mehr als 300 Dreitausender und 342 Gletscher

er beheimatet ungefähr 20.000 Tier-, 3.500 Pflanzen- sowie 4.000 Pilzarten

ebenfalls befinden sich 279 Bäche im Nationalpark Hohe Tauern, darunter 57 Gletscherbäche, 26 Wasserfälle und 551 Bergseen

