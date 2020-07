Anfang Oktober werden die Bike-Abfahrten in Saalfelden Leogang zum Nabel der Mountainbike-Welt. In fünf Tagen fallen vom 7. Oktober weg 15 Entscheidungen im Rahmen der UCI Bike Weltmeisterschaft.

SAALFELDEN/LEOGANG. Schwer gebeutelt kam der Mointainbike-Zirkus aus der Coronazeit. Doch mit der fünftägigen Weltmeisterschaft in Saalfelden-Leogang soll nun der Silberstreif gefunden worden sein. Den Startschuss für das Großereignis bildet das Cross-Country-Staffelrennen am Mittwoch, 07.10. Doch noch am gleichen Tag findet der dicht gestaffelte Eventkalender Platz für zwei weitere Bewerbe: die E-Mountainbike-Crack Bewerbe der Frauen und Männer.

Die Veranstalter freuen sich schon auf packende Bewerbe.

Foto: Saalfelden Leogang Touristik

hochgeladen von Peter Weiss

Voller Terminkalender



Nach den Junioren- und U23-Bewerbern im Cross-Country und den Pumptrack Wettkämpfen am Donnerstag und Freitag, bietet das Wochenende die Highlights der Mountainbike-Welt. Den Anfang machen die U23 Frauen der olympischen Downhill Disziplin am Samstag. Danach bietet der finale Wettkampftag ganze vier Goldentscheidungen, allesamt im Downhill. Erst fahren die Junioren und Juniorinnen um das begehrte Edelmetal, und dann kommt es bei der Elite der Königsdisziplin zu den Goldentscheidungen.

Die Pumptrack-Entscheidung fällt am Freitag, 9. Oktober.

Foto: Klemens König

hochgeladen von Peter Weiss

Schwere Entscheidungen



„Die Kurzfristigkeit ist nicht optimal und ungewöhnlich. Die Strecken für die Cross-Country-Wettbewerbe müssen noch fertiggestellt werden. Die größte Herausforderung aber ist, dass wir für alle Eventualitäten gerüstet sind. Wir wissen nicht wie sich die Pandemie entwickelt, jedoch arbeiten wir derzeit an vier verschiedenen „Corona-taugliche“ Konzepten. Als erstes für alle SportlerInnen und Teams, dann für den gesamten Medienbereich vom Journalisten bis zum TV-Team, für alle eigenen MitarbeiterInnen und HelferInnen sowie für Zuschauer an der Strecke und in vorgegebenen Korridoren. Natürlich wünschen wir uns Zuschauer an der Strecke, das gehört einfach dazu und macht Leogang und den Mountainbike-Sport aus. Höchste Priorität genießt aber, dass wir die WM veranstalten können und niemanden gefährden", sagt Mitveranstalter Kornel Grundner.

Insgesamt werden in fünf Tagen 15 Entscheidungen fallen.

Foto: Ale Di Lullo

hochgeladen von Peter Weiss

Große Chance



„Natürlich ist das für uns, für die Region Saalfelden Leogang und für den Epic Bikepark Leogang eine tolle Sache. Wir haben über viele Jahre hinweg viel investiert, haben uns als verlässlicher Partner der UCI entwickelt und können so einmal mehr unseren Status als top Bike-Destination unterstreichen. Aber uns ging es vor allem auch um den Sport, die Rider und das Drumherum. Wir haben uns vermehrt in der Verantwortung gesehen, für die Fahrer, Teams und Sponsoren, aber auch für die Fans, eine WM möglich zu machen", so Marco Pointner, Mitveranstalter der UCI Bike Weltmeisterschaft, abschließend.

Mehr Infos zum Bikepark Leogang finden Sie HIER.

Mehr News aus dem Pinzgau finden Sie>>>HIER<<<