TAXENBACH. Weihbischof Hans-Jörg Hofer segnete die neu sanierte „Mauracher-Orgel“ der Dekanatspfarre Taxenbach.

Erstmals nach 13 Monaten Sanierung



Beim Festgottesdienst – gestaltet durch Bläser der Trachtenmusikkapelle und dem Kirchenchor – segnete Weihbischof Hans-Jörg Hofer die 130 Jahre alte Orgel; zum Gloria erklang sie, gespielt von Philipp Pelster vom Kirchenmusikreferat der Erzdiözese Salzburg, erstmals nach der umfassenden Sanierung. 13 Monate arbeitete Orgelbaumeister Roland Hitsch aus Koppl daran.

50 Jahre Pfarrgemeinderat



Beim Festgottesdienst wurde auch das Jubiläum 50 Jahre Pfarrgemeinderat gefeiert, der nach dem II. Vatikanischen Konsil geschaffen wurde.Weihbischof Hans-Jörg Hofer verglich in seiner Predigt die Orgel mit einer Pfarre:

"Mit ihren vielen unterschiedlichen Pfeifen, den kleinen und großen, den dicken und dünnen, den hölzernen und metallenen, den schrillen und dumpfen, den leisen und lauten ist sie ein Bild für unsere Kirche. Jede Pfeife ist wichtig und unverzichtbar, aber erst alle zusammen bilden sie den Wohlklang und die Fülle. Genauso ist es in der Pfarre. Denn in jeder pfarrlichen Gemeinschaft vereinigen und verbinden sich viele Stimmen zum gemeinsamen Tun, zu gemeinsamer Arbeit, zum Gebet, zum Gotteslob, zu Beratung und Besinnung und zu gemeinsamer christlicher Liebe. Und noch etwas: Nur einige der Orgelpfeifen sind sichtbar und zum einem eleganten Prospekt zusammengefügt. Die meisten sind im Hintergrund und nicht zu sehen. – Ob das nicht auch so in jeder Gemeinschaft ist?"

Konzert von Philipp Pelster



Nach dem Gottesdienst gab Philipp Pelster ein Konzert bei dem man die Klangfülle der „Mauracher-Orgel“ hören konnte. Nach dem Mittagessen im Veranstaltungssaal der Marktgemeinde versteigerte dann Dechant Christian Siller die alten Orgelpfeifen. Pfeifen aus Metall oder Holz, sie waren sehr begehrt.

Nach der Sanierung des Turmes und der Außenhaut, des Kircheninnenraumes, der Sakristei, und der vier Glocken, samt Gockenstuhl, konnte mit der Sanierung der 130 Jahre alten „Mauracher Orgel“ auch das letzte Puzzle-Stück fertig gestellt werden und so thront nun ein wahres Schmuckstück über dem Markt Taxenbach.

Technische Daten zur neu sanierten Orgel:



Die neusanierte 130 Jahre alte „Mauracher Orgel“ der Dekanatspfarrkirche Taxenbach, besteht aus 14 Register, aufgeteilt auf drei Werke – zwei Manualwerke und ein Pedalwerk.Insgesamt besteht die Orgel aus 814 Pfeifen, die von einem Gebläse mit Wind (8000 Liter pro Minute) versorgt wird.

Die längste Pfeife (Gamba 8' groß C) ist etwa 2,57m lang, die kleinste Pfeife (f“ des 1 1/3 Chores in der Mixtur 2') ist etwa 12mm lang.Der Frequenzumfang reicht von ca. 32 bis 14000 Herz.

Text: Karl Radacher