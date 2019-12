Skigebiet Wildkogel-Arena - Mit ein paar Worten beschrieben: TraumSchnee, TraumPisten, TraumGebiet, TraumVerhältnisse, TraumWetter, TraumTag, TraumSicht, einfach TraumHaft unser Lieblingsschigebiet unser Wildkogel.

Mit der Smaragdbahn in Bramberg ging es auf den Wildkogel, wo wir nicht nur herrliche Schitage sondern auch das herrliche Panorama mit gewaltigem Ausblick auf die Hohen Tauern mit ihren 3000ern genießen konnten.

Ein ideales nicht zu großes Schigebiet wo man nie in den Stress kommt den Ausgangspunkt des Schierlebnisses zu erreichen, was bei großen Schigebieten schon mal der Fall sein kann. Ein besonderes Erlebnis, die Talabfahrt nach einem wunderbaren Tag nach Bramberg mit Stopp zum Apre´s Ski in der Zwischenzeit. Rundum empfehlenswert.

Noch mehr Fotos - einfach hier anklicken!!!