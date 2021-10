Genuss-Jackpot im Kirchenwirt und in der Riederalm: Die Roulette-Kugel brachte die Haubenköche Hubert Wallner und Josef Mühlmann nach Leogang.



LEOGANG. Bis zu den ersten Gängen wussten die Gäste des Kirchenwirts und der Riederalm in Leogang noch nicht, von welchem Spitzenkoch sie bekocht werden würden. Klar war nur: Ein kreatives Fünf-Gang-Menü wird es geben – und dieses wird natürlich auch schmecken.

Gehst du gerne gut essen?

Das Konzept des "JRE Chefs Roulette": Mehr als 25 Spitzenköche aus den Reihen der europäischen Koch-Elite Jeunes Restaurateurs (JRE) tauschten für einen Abend ihr Restaurant und überraschten die Gäste mit ihren Kochkünsten. Wer wo kocht, wurde durch die Roulette Kugel entschieden und blieb bis zum Beginn ein Geheimnis.

So begrüßten die Gastgeberinnen Barbara Kottke vom Kirchenwirt und Andrea Herbst von der Riederalm beim diesjährigen Chefs Roulette zwei Starköche: Hubert Wallner (Koch des Jahres 2020) und Josef Mühlmann mit insgesamt 7 Gault Millau Hauben und überraschten ihre Gäste.

Sommeliers-Team vom Kirchenwirt Leogang und Winzer Alois Gross aus der Südsteiermark mit seiner JRE-Sonderedition „Ehrenhausen Sauvignon Blanc“

Foto: K1326

hochgeladen von Johanna Grießer

Leoganger in der Steiermark



Der Kirchenwirt selbst – Hans-Jörg Unterrainer – reiste in den Schlosskeller am Seggauberg in der Südsteiermark, wo er die Gäste mit besonderen Tropfen verwöhnte. Riederalm-Starkoch Andreas Herbst wiederum beglückte die Gäste vom Lurgbauer in der Steiermark mit seinem "dahoam"-Menü.

Die Gäste in den beiden Leoganger Lokalen wurden mit erstklassigen Menüs verwöhnt. (SYMBOLFOTO)

Foto: Stefan Johnson/Unsplash

hochgeladen von Johanna Grießer

Mehr lesen…