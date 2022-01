Ein 63-jähriger Pinzgauer erstattete am 4. Jänner Anzeige wegen Betruges. Er überweiste Geld, aufgrund der Annahme, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hatte.

PINZGAU. Gestern Vormittag zeigte ein Pinzgauer bei der Polizei einen Betrug an, so die Behörden.

Betrug am Telefon

Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann hat den 63 Jährigen am 29. Dezember telefonisch kontaktiert und sich als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben.

Bei einem Gewinnspiel gewonnen

Der vermeindliche Bankmitarbeiter gab gegenüber dem 63-jährigen Mann an, dass dieser bei einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen habe, so die Polizei.

Vorleistung für Transportkosten

Um die gewonnene Geldsumme zu erhalten, so der Unbekannte am Telefon, müsse der 63 Jährige in Vorleistung für die Transportkosten gehen. Der Einheimische zahlte daraufhin insgesamt 2.500 Euro, so die Beamten.

