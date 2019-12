37 Personen wollten gefälschte Führerscheine auf gültige österreichische Lenkberichtigungen umschreiben lassen.

ZELL AM SEE. Polizisten aus Zell am See sowie des Landeskriminalamtes konnten in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft im Zeitraum von Sommer 2016 bis Frühjahr 2019 insgesamt 37 Personen wegen Urkundenfälschung zur Anzeige bringen. Die Täter wollten durch Vorlage der ge- oder verfälschten Führerscheine, zur Umschreibung auf österreichische Lenkberechtigungen, die Führerscheinprüfung umgehen. Durch die Dokumentenprüfung der kriminalpolizeilichen Untersuchungsstellen des Landeskriminalamtes Salzburg sowie des Bundeskriminalamtes konnten die Fälschungen/Verfälschungen schließlich nachgewiesen werden. Die 32 Syrer, zwei Iraner, jeweils ein Afghane, Iraker und Ukrainer sind nicht geständig.