In Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) ist am Samstag ein Kleinflugzeug bei schlechter Sicht in ein Waldstück abgestürzt. Dabei kam der aus Deutschland stammende Pilot ums Leben, seine beiden Töchter wurden schwer verletzt. Die Rettungskräfte hatten auf 1.500 Metern Seehöhe Schwierigkeiten bei der Bergung.

Wie das Rote Kreuz berichtete befanden sich drei Personen an Bord des Flugzeugs, ein Vater aus Deutschland, und seine beiden Töchter (9, 11 Jahre). Der Vater starb laut Einsatzkräften noch an der Unfallstelle, die Kinder überlebten schwer verletzt. Sie wurden mit dem Notarzthubschrauber in zwei verschiedene Krankenhäuser geflogen.

Ein Zeuge soll das Unglück beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert haben. Das Flugzeug war unterwegs in Richtung Flugplatz Zell am See.

Der Absturzort befindet sich in einem Waldstück oberhalb von Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) im Bereich der so genannten Erlhofplatte – im östlichen Anflugbereich für den Flugplatz Zell am See.

Der Sucheinsatz soll sich laut Feuerwehr schwierig gestaltet haben. Der Hubschrauber konnte wegen des schlechten Wetters - Nebel und Schneeregen - vorerst nicht zur Suche starten. Die Einsatzkräfte mussten mit Autos zum Absturzort vordringen. Auch die Bergrettung war im Einsatz.