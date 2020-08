Verkehrskontrollen in Bruck, Fusch und Kaprun brachten einige Verkehrsübertretungen.

BRUCK/KAPRUN. Polizisten der Landesverkehrsabteilung Salzburg kontrollierten am Nachmittag des 31. Juli 2020, auf der Großglockner Landesstraße in Fusch und in Bruck an der Glocknerstraße vorwiegend Fahrzeuge, die wegen ihrer Lärmentwicklung auffielen. Zwei Motorräder haben ihre zulässigen Werte deutlich überschritten. Die beiden Motorräder erreichten einen Wert von 118 und 119 dB(A). Das Motorrad eines 32-jährigen Pongauers war zudem entdrosselt, falsch zugelassen und der Seitenständer war defekt. Zudem hatte er einen nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Auspuffschalldämpfer montiert und aus diesem zusätzlich noch den schalldämpfenden Einsatz entfernt. Das Kennzeichen wurde noch an Ort und Stelle abgenommen.

Am Abend des 31.Juli 2020 konnte ein 57-jähriger Pinzgauer aus dem Verkehr gezogen werden. Im Zuge einer Verkehrskontrolle in Kaprun wurde ein Alkotests durchgeführt, welcher einen Wert von 0,84 Promille ergab. Dem Pinzgauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.